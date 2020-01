VIDÉO - Tour Down Under - Holmes finit en beauté, Porte s'adjuge le général : la résumé de la dernière étape

VIDEO - TOUR DOWN UNDER - Matthew Holmes, membre de l'échappée du jour, a battu Richie Porte dans les dernièrs mètres sur la 6e et dernière étape. Le coureur de Trek Segafredo se consolera aisément : deuxième, il s'adjuge en plus le classement général.

