Visconti s'offre Bernal au sprint

401 vues | 02:34

TOUR DE TOSCANE - Déjà 3e et 2e de l'épreuve par le passé, Giovanni Visconti ((Neri Sottoli - Selle Italia) a inscrit la course toscane à son palmarès mercredi. Après trois ascensions du Monte Serra (8,4km à 7,1%), l'ancien meilleur grimpeur du Giro 2015 a finalement remporté le sprint à trois qui l'a opposé au dernier vainqueur du Tour de France, Egan Bernal, 2e, et au Russe Nikolay Cherkasov.

Eurosport uniquement avec CANAL*