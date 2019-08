Invité surprise, Mezgec s'est faufilé entre Gaviria et Ackermann pour s'imposer

VIDEO - Invité surprise, Luka Mezgec s'est faufilé entre Ackermann et Gaviria pour s'imposer

TOUR DE POLOGNE - On attendait Pascal Ackermann, Fernando Gaviria ou encore Fabio Jakobsen... et c'est finalement Luka Mezgec qui s'est imposé dimanche à Katowice. Le Slovène de la Mitchelton-Scott a pris la roue de Gaviria (2e) dans ce sprint en cuvette avant de facilement le déborder pour remporter la 2e étape. Ackermann, 3e du jour et vainqueur la veille, conserve la tête du classement général.

