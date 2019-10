Fritsch : "Bernal ne m’a jamais fait une énorme impression cette année"

583 vues | 03:03

TOUR DE LOMBARDIE - Egan Bernal (3e) et Primoz Roglic (7e) ont fait partie, samedi, des favoris battus par l’outsider Bauke Mollema. D’après notre consultant Nicolas Fritsch, la course de Bernal reflète sa saison, plus impressionnante statistiquement que visuellement, et celle de Roglic traduit une lacune : le Slovène peine à tenir la distance sur 250km (243 ce week-end, hors défilé dans Bergame).

