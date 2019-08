Foss inscrit la Norvège au palmarès, Cepeda enlève la dernière étape

10 vues | 05:07

TOUR DE L'AVENIR - Tobias S. Foss est devenue le premier No dimanche la 56e édition de l'épreuve au terme de la 10e et dernière étape, disputée dimanche en Savoie sur 78,1 km entre Saint-Colomban-des-Villards et Le Corbier et gagnée en solitaire par l'Equatorien Jefferson Cepeda. Le Norvégien succède ainsi au palmarès au Slovène Tadej Pogacar vainqueur en 2018 et à Egan Bernal victorieux en 2017.

