VIDEO - Tour de l'Avenir : 9e étape - Valter s'impose en solitaire, Foss plus que jamais leader

131 vues | 01:39

Tour de l'Avenir - Le Hongrois Attila Valter remporte, en solitaire, la neuvième et avant-dernière étape courue samedi en Savoie entre Villaroger et Tignes sur une distance de 67,2 km. Le Norvégien Tobias Foss accroit son avance au général et semble désormais bien parti pour gagner cette 56e édition.

