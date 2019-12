Latour : "J'aimerais faire dans les dix sur le Tour"

79 vues | 03:06

En l'absence de Romain Bardet, Pierre Latour sera le leader de l'équipe AG2R La Mondiale sur le Tour de France 2020. Un rôle nouveau pour "Pierrot" qu'il voit comme une nouvelle étape dans sa carrière sans se mettre une pression énorme.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



