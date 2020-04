Contador : "Je pense que cette quarantaine profitera à Froome"

754 vues | 01:25

TOUR DE FRANCE - Alberto Contador évoque pour Eurosport les chances de victoires de Christopher Froome et Tom Dumoulin, sur la Grande Boucle cette année. D'après le champion espagnol, ils peuvent tirer profit du contexte particulier dans lequel ce Tour est préparé, en période de crise sanitaire. Notamment Froome, gravement blessé lors du Critérium du Dauphiné l’an passé, et dont il loue le mental.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



