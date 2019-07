Lourdement tombé, Van Garderen poursuit la course le visage ensanglanté

2 245 vues | 02:01

TOUR DE FRANCE 2019 - Alors que la 7e étape venait de démarrer et que le peloton roulait à allure très réduite, Tejay Van Garderen (EF Education First) est tombé durement. Le coureur américain, équipier de Rigoberto Uran, a pu repartir et reprendre sa place dans le peloton. Mais il est touché au visage et au genou droit. Une image assez impressionnante.



