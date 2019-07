Une échappée au long cours puis un sprint royal : le résumé de la 7e étape

4 732 vues | 05:33

TOUR DE FRANCE - Dylan Groenewegen a dominé la 7e étape jugée à Chalon-sur-Saône. Avant le sprint massif, l'étape avait été marquée par la longue échappée de deux Français, Stéphane Rossetto et Yoann Offredo et la chute impressionnante d'un Américain, Tejay Van Garderen.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



