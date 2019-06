Tour, successeur, Froome : On en a parlé dans Bistrot Vélo avec Bernard Hinault

vue | 55:20

BISTROT VELO - Vous aimez le cyclisme ? Ça tombe bien : Guillaume di Grazia vous donne rendez-vous sur la page Facebook d'Eurosport pour "Bistrot Vélo", l'émission d'Eurosport dédiée à la petite reine. Emission exceptionnelle ce vendredi matin pour un invité exceptionnel : Bernard Hinault, en personne, vient nous parler de la Grande Boucle avec les croissants et le café.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Grande Boucle sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*