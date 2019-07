Parmi les rescapés, c'était Van Aert le plus fort : l'arrivée au sprint de la 10e étape

1 391 vues | 02:14

TOUR DE FRANCE - Ils n'étaient qu'une petite trentaine à se battre pour la victoire lors de cette 10e étape. La faute à des bordures qui ont piégé de nombreux coureurs. Alors quelques sprinteurs de premier rang étaient présents, c'est finalement Wout Van Aert (Jumbo-Visma) qui a remporté la mise, tout en puissance. Revivez son sprint victorieux en vidéo.



