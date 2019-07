Alaphilippe : "C'est le plus gros challenge de ma carrière"

415 vues | 00:27

TOUR DE FRANCE - Juste avant de débuter la 18e étape qui amènera les coureurs au sommet de l'Izoard puis du Galibier, Julian Alaphilippe a répondu à quelques questions. Pour le maillot jaune français, aborder ce triptyque alpestre dans la peau du leader de la course est le plus gros challenge de sa carrière. "Je n'ai pas d'autres choix que de tout donner aujourd'hui".



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



