Inside Arkéa-Samsic : Un anniversaire dont Ledanois se souviendra

TOUR DE FRANCE 2019 - Eurosport vous fait découvrir les coulisses de l'équipe Arkea-Samsic sur cette édition 2019. Kévin Ledanois s'est offert un très beau cadeau d'anniversaire en arrivant au bout d'une étape particulièrement relevée. Il a ensuite pu fêter ses 26 ans comme il se doit en dégustant un gâteau préparé avec amour.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



