Inside Arkéa-Samsic : Digérer une étape en haute altitude ? Ça commence dès le petit-déjeuner

TOUR DE FRANCE - Chaque jour pendant le Tour, Eurosport vous propose de vivre en immersion avec l'équipe Arkéa-Samsic. Pour attaquer les trois étapes dantesques qui attendent l'équipe bretonne et le peloton dans les Alpes, les coureurs doivent être particulièrement vigilants à leur alimentation au petit-déjeuner. Le nutritionniste Corentin Cherhal est attentif au moindre détail.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



