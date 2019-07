Simon Yates : "J'avais conservé de l'énergie pour la montagne"

263 vues | 01:20

TOUR DE FRANCE - Simon Yates s'est imposé sur la 12e étape entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre. Le Britannique a désormais remporté une étape sur les trois grands tours. Il va pouvoir maintenant se concentrer sur son rôle d'équipier pour son frère Adam Yates, l'un des favoris au classement général.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



