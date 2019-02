"Ce n’est pas vrai : on ne trace pas le Tour pour les Français..."

251 vues | 01:03

BISTROT VELO - Au micro de Guillaume Di Grazia dans notre émission digitale, Christian Prudhomme, directeur de la Grande Boucle, revient sur le tracé du Tour et cette idée reçue de voir un parcours taillé pour favoriser les coureurs français.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



