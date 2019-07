Pinot : "Il n'y a pas de plan fixe pour l'instant"

148 vues | 00:46

TOUR DE FRANCE - Interrogé avant le départ de la 6e étape, Thibaut Pinot est excité à l'idée d'en découdre sur des routes qu'il connaît bien. Mais le Français ne veut pas en dire trop.



