Pétard mouillé tricolore mais feu d'artifice pour Impey : le résumé de la 9e étape

6 146 vues | 07:33

TOUR DE FRANCE – Une échappée de quinze éléments qui va au bout, des favoris qui se regardent dans le blanc des yeux, Romain Bardet qui tente de fausser compagnie au peloton dans son fief et un sprint royal de Daryl Impey : voici le résumé de la 9e étape.



