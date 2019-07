Pascal Chanteur : "La priorité reste la santé des coureurs"

17 vues | 06:56

TOUT DE FRANCE - 42°C au départ de la 17e étape, et des températures déjà similaires la veille autour de Nîmes : le peloton est étouffé par la chaleur lors de cette 3e semaine de course. Pascal Chanteur, président de l'UNCP, le syndicat des coureurs cyclistes, était sur le plateau des Rois de la Pédale pour expliquer les procédures mises en places sous cette canicule.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Grande Boucle sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

