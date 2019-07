Le profil de la 3e étape : Du sur-mesure pour les puncheurs et Alaphilippe ?

2 vues | 00:51

TOUR DE FRANCE - Musclée, cette 3e étape. Le peloton va quitter la Belgique pour rejoindre la France. Si la première moitié de l'étape est plutôt plate, les trente derniers kilomètres s'annoncent animés. les côtés vont s'enchainer et les puncheurs devraient se régaler. A commencer par le plus brillant d'entre eux, Julian Alaphilippe.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



