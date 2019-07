Alaphilippe, trois semaines d'ivresse et d'épopée

60 vues | 05:56

TOUR DE FRANCE - Julien Alaphilippe, 5e finalement après avoir flanché dans les deux dernières étapes de montagne, avoue finir "au bout du rouleau". Qu'importe, il a "vécu une expérience inoubliable" durant trois semaines dingues qui vont marquer sa carrière et le public. Retour sur l'épopée de "Loulou".



