Inside Arkéa-Samsic: Les Alpes, dure épreuve sous la canicule

111 vues | 04:23

TOUR DE FRANCE - Chaque jour pendant le Tour, Eurosport vous propose de vivre en immersion avec l'équipe Arkéa-Samsic. Jeudi, l'équipe française a subi de plein fouet la canicule dans les Alpes avec les ascensions de l'Izoard et du Galibier. Warren Barguil et ses coéquipiers ont donné tout ce qu'ils pouvaient.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



