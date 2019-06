"Sagan ? Je ne suis pas inquiet pour lui"

237 vues | 00:37

BISTROT VELO - De passage dans notre émission 100% cyclisme, Bernard Hinault pense que Peter Sagan sera bien présent sur le Tour de France et sera capable de bien y figurer malgré ses déboires de ce début de saison.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Grande Boucle sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

