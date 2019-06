Fritsch : "J'aimerais tellement voir Bardet abandonner les classement généraux..."

vue | 05:30

CRITERIUM DU DAUPHINE - Après la victoire de Jakob Fuglsang, notre chroniqueur Nicolas Fritsch fait une revue d'effectif des forces en présence. Et s'attarde sur les choix de carrière de Romain Bardet notamment.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



