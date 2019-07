Fritsch : "Attendez-vous à ce qu'Ineos frappe un grand coup dans les Alpes"

1 576 vues | 03:14

TOUR DE FRANCE - Pour notre chroniqueur Nicolas Fritsch, l'équipe Ineos ne va pas rester dans l'ombre des Français Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot très longtemps. La 3e semaine, marquée par le passage dans les Alpes, devrait sonner leur retour au premier plan, notamment jeudi entre Embrun et Valloire, l'étape reine du Tour, pour mieux contrôler la course les jours suivants. (Réal: Seb.Petit)



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Grande Boucle sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*