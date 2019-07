Dernière mais prestigieuse place, le paradoxe de la lanterne rouge du Tour de France

4 955 vues | 02:02

TOUR DE FRANCE - Dernier de ce Tour de France, Yoann Offredo attire pourtant toutes les caméras. Et ce n'est pas le premier. Les lanternes rouges suscitent un intérêt médiatique qui ne laissent pas insensibles certains cyclistes. (Réalisation : Alicia Roux).



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Grande Boucle sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*