Cosnefroy : "Petit à petit, je retire les pansements"

TOUR DE FRANCE 2019 - Benoit Cosnefroy faisait partie de l'échappée hier sur la route de la Planche des Belles Filles. S'il n'a pu aller au bout de l'aventure, le Normand était satisfait de retrouver des sensations après sa lourde chute de la 1re étape (cinq points de suture au menton), et une autre connue lors des championnats de France. L'équipier de Romain Bardet s'est confié avant la 7e étape.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Grande Boucle sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

