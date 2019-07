Barguil, objectif top 10 ?

703 vues | 02:01

TOUR DE FRANCE - 11e du classement général, Warren Barguil peut prétendre à une place d'honneur dans le top 10 du Tour de France. C'est en tout cas ce que pense le manager de son équipe Arkéa Samsic, emmanuel Hubert. Selon lui, la gestion du tryptique alpestre, de jeudi à samedi, sera cruciale.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



