Alaphilippe : "Je ne m'attendais pas à gagner"

TOUR DE FRANCE - Il savoure ! Au micro de Stave Chainel, Julian Alaphilippe est surpris de sa victoire sur cette 13e étape autour de Pau. Pourtant pas un grand spécialioste du contre-la-montre, le coureur français garde sa tunique et reprend du temps au favori Geraint Thomas. Une belle façon de fêter les 100 ans du maillot jaune.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



