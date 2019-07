Alaphilippe : "Au Tourmalet, je suis arrivé cramé et je le sens aujourd'hui"

5 060 vues | 01:09

TOUR DE FRANCE - Toujours maillot jaune après sa superbe montée du Toumalet samedi, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a toutefois assuré avoir "puisé dans ses réserves et être arrivé cramé" au sommet. Une débauche d'énergie qui'il "sentait" au départ.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



