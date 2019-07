Grellier : "Ce n'est pas dit qu'on ait une arrivée massive"

67 vues | 01:31

TOUR DE FRANCE - S'il ne craignait pas d'éventuels coups de bordures, Fabien Grellier (Total Direct Energie) espérait que le scénario de la course ne soit pas si figé qu'on le pense et croit dans les chances de l'échappée.



