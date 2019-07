Roux : "La côte de Maron, c'est dur à l'entraînment mais sur le Tour..."

239 vues | 01:34

TOUR DE FRANCE - Local de l'étape, Anthony Roux a donné son avis sur les routes empruntées par la 4e étape de la Grande Boucle. Principale difficulté du final, la côte de Maron risque de ne pas faire si mal que ça selon lui et c'est bien des chutes dans les rues de Nancy qu'il faudra se méfier.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Grande Boucle sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*