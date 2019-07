Quand Maxime Bouet raconte sa "love story" avec Bradley Wiggins

717 vues | 02:10

TOUR DE FRANCE - Grand Fan de Bradley Wiggins, Maxime Bouet (Arkea) entretient une relation particulière avec l'ancien vainqueur du Tour de France comme il l'a confié sur le plateau des Rois de la Pédale. En plein direct, sur sa moto, le Britannique lui a déclaré sa flamme, non sans humour.



