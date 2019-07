Quand la météo sème la zizanie sur le Tour : Un orage a eu raison de la 19e étape

28 522 vues | 01:39

TOUR ED FRANCE - La 19e étape a été arrêtée en raison de l'état de la route, impraticable, vendredi, peu avant Val d'Isère, a annoncé l'organisation. Les temps seront pris au sommet de l'Iseran franchi en tête par le Colombien Egan Bernal. Sous réserve d'officialisation par le jury des commissaires, Bernal va endosser le maillot jaune à deux jours de l'arrivée à Paris.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Grande Boucle sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*