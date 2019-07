Portal : "C'est un peu osé mais je vais mettre une pièce sur Alaphilippe"

4 298 vues | 03:01

TOUR DE FRANCE - Directeur sportif de l'équipe Ineos, Nicolas Portal connait par coeur les routes empruntés ce vendredi lors du contre-la-montre. Il se dit très confiant pour ses deux leaders, Geraint Thomas et Egan Bernal, mais il voit également le maillot jaune Julian Alaphilippe faire un gros numéro.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



