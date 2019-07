VIDÉO - Pinot : "Julian est au-dessus du lot pour l'instant, mais on en saura plus dimanche soir"

TOUR DE FRANCE - 7e du classement général avant la très haute montagne, Thibaut Pinot a des fourmis dans les jambes. Le Franc-Comtois aimerait passer à l'offensive, mais "ce sont les jambes qui décident". Il salue aussi la performance de Julian Alaphilippe, même s'il faut attendre les deux étapes de montagne de ce week-end pour être fixé sur les possibilités du maillot jaune.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



