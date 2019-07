VIDÉO - On a retrouvé le grand Quintana et Bardet n'a rien pu y faire : L'arrivée de la 18e étape

9 975 vues | 02:32

TOUR DE FRANCE - Le Colombien Nairo Quintana (Movistar) a remporté en solitaire la 18e étape, la première du triptyque alpestre de l'édition 2019, jeudi à Valloire. Quintana, qui a placé une attaque décisive dans le Galibier et dont c'est la troisième victoire sur un Tour de France, a devancé le Français Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) et le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) au terme de cette étape



