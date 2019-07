Offredo : "Je me sentais un peu comme une merde, il y avait un côté Ghislain Lambert !"

1 420 vues | 02:14

TOUR DE FRANCE - Malade et au bord de l'abandon samedi, Yoann Offredo retrouve quelques couleurs, surtout à l'idée de retrouver sa femme et ses enfants lundi soir avant la journée de repos. Le Français est revenu sur cette 8e étape difficile, non sans un certain humour sur lui-même.



