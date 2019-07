Nibali finit en beauté : Sa victoire en vidéo

28 vues | 02:41

TOUR DE FRANCE - Le dernier mot en montagne est pour Vincenzo Nibali. L'Italien, seul en tête à 13 kilomètres de l'arrivée à Val Thorens, a tenu bon jusqu'au bout. Le "Requin de Messine", deuxième du dernier Giro, a résisté aux contre-attaquants (S. Yates, Barguil, Soler, Quintana) qui se sont épuisés derrière lui.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



