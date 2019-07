Le profil de la 20e étape : Val Thorens, apothéose hors catégorie à plus de 2300m d'altitude

118 vues | 01:09

TOUR DE FRANCE 2019 - Après le Tourmalet, après Tignes, voici Val Thorens. Une troisième arrivée à plus de 2 000m d'altitude, un record sur une même édition. Avec ses 33km, Val Thorens sera une des plongues ascensions de l'histoire du Tour. es 5,5% de moyenne cachent eux une pente irrégulière, passant d'une pente à 7-8% à un replat voire des mini-descentes. Un enfer pour gérer son effort.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



