VIDÉO - Le profil de la 19e étape : Et maintenant, l'Iseran ! (et Tignes)

5 351 vues | 01:00

TOUR DE FRANCE 2019 - Au lendemain du tryptique à 2000m, c'est l'heure du toit du Tour. Avec ses 2770m d'altitude, l'Iseran est le col routier le plus haut d'Europe. Avec un sommet à 37,5km de l'arrivée d'une étape courte, il apparait comme une rampe de lancement idéal. Avec 7,4km à 7%, la montée finale vers Tignes offre un enchaînement très intéressant avec l'Iseran.



