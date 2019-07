Le profil de la 18e étape : Izoard et Galibier, duo de géants pour l'étape-reine

88 vues | 01:24

TOUR DE FRANCE 2019 - C'est l'étape-reine de cette 106e édition. Avec l'enchaînement à très haute altitude (tous trois à plus de 2100m), il sera impossible de se cacher. Le col de Vars (1re catégorie) précèdera les deux cols légendaires des Alpes, l'Izoard et le Galibier, au somet duquel il restera 19 kilomètres d'une descente rapide jusqu'à Valloire.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Grande Boucle sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*