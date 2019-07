La bataille du jaune : Pinot maintenant ou jamais

351 vues | 01:39

TOUR DE FRANCE - Qui sont les favoris de ce Tour de France 2019? Le deuxième épisode de cette série vidéo est consacré à Thibaut Pinot. (Réalisation : Alicia Roux)



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Grande Boucle sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

