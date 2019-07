Il a fallu patienter mais ça valait vraiment la peine : le résumé de la 6e étape

vue | 07:27

TOUR DE FRANCE - La Planche des Belles Filles a rendu son verdict jeudi après une étape très linéaire : le Belge Dylan Teuns (Bahrain) a gagné l'étape devant l'Italien Giulio Ciccone, qui a détrôné de peu Julian Alaphilippe. Le Gallois Geraint Thomas, tenant du titre, a profité des forts pourcentages de l'arrivée pour montrer les crocs.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Grande Boucle sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*