En jaune à la Planche des Belles Filles, en jaune à Paris

TOUR DE FRANCE - TOUR DE FRANCE - Depuis 2012, La Planche des Belles Filles s'est invitée sur le Tour de France. La Sky y avait réussi un premier gros coup, avec Froome et Wiggins. Deux ans plus tard, c'est Vincenzo Nibali qui avait pris les commandes était allé au bout. En 2017, Fabio Aru avait gagné, Froome s'était paré de jaune. En gros, qui est en jaune aux Belles Filles y est à Paris...



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



