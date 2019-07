VIDÉO - Comment Alaphilippe et Pinot ont dynamité la course dans la dernière difficulté

19 151 vues | 01:05

Julian Alaphilippe a tenté un coup de force dans la dernière côte très raide, à 13 kilomètres de l'arrivée, suivi par Thibaut Pinot. Les deux Français ont rallié l'arrivée à 6 secondes seulement du vainqueur, échappé depuis le départ. Alaphilippe a du coup repris le maillot jaune. Revivez ce moment-clé de la 8e étape.



