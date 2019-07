6 210 vues | 00:28

TOUR DE FRANCE - A Valloire, un violent orage a fait dégringoler la température et fait s'abattre des trombes d'eau dans la zone d'arrivée. Alors qu'il a reçu la visite de certains de ses proches, Julian Alaphilippe a ainsi enlevé son maillot jaune pour le donner à un membre de sa famille, un petit garçon qui grelotait.



