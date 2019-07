Alaphilippe en feu, Thomas et Pinot solides, Bardet dans le dur : Le résumé de la 13e étape

16 349 vues | 07:59

TOUR DE FRANCE - La Grande Boucle a vécu un tournant important vendredi lors du contre-la-montre de 27 kilomètres autour de Pau. En Béarn, Julian Alaphilippe a signé une impressionnante victoire en s'imposant devant Geraint Thomas. Belle performance pour Thibaut Pinot également. En revanche, Romain Bardet fait partie des battus du jour, tout comme Egan Bernal et Nairo Quintana.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



