100 ans de maillot jaune : Maître Jacques, l'inclassable

TOUR DE FRANCE - A l'occasion du centenaire du maillot jaune, retrouvez tout au long du Tour de France les portraits des grandes figures ayant porté la célèbre tunique et contribué à sa légende. Nous débutons avec le premier quintuple vainqueur de la Grande Boucle, Jacques Anquetil.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



